Festival Mardis des rives cet été : le programme des soirées estivales au bord du Doubs...

Huit communes situées sur les rives du Doubs accueilleront des groupes de la région ou du pays. Pour inaugurer le festival, à Saint-Vit, c’est le quatuor Les Fils du Facteur qui a été choisi. Ce festival est organisé par les élus, agents, associations et bénévoles des communes d’Avanne-Aveney, Besançon, Byans-sur-Doubs, Deluz, Montferrand-le-Château, Osselle-Routelle, Roche-lez-Beaupré et Saint-Vit. Pour une programmation diverse, la Rodia et le Bastion ont apporté leur aide aux organisateurs.

Pop, jazz, soul reggae … une programmation spéciale découvertes et diversité

Les soirées commencent à 19h00.

En juillet :

9 juillet – Les Bastardeaux (1ère partie) et Les Fils du Facteur à Saint-Vit

16 juillet – Nyna Loren à Deluz

23 juillet – The Big B Swing Band à Avanne-Aveney

30 juillet – The Little Band (1ère partie) et Zarba à Routelle

En août :

6 août – Fanfare Olaïtan à Roche-lez-Beaupré

13 août – Rock in Peace (1ère partie) et Mystically à Byans-sur-Doubs

20 août – Lost Indians Quartet à Montferrand-le-Château

27 août – AraWa et João Selva à Besançon

Musique, animations et restauration

Lors de chaque soirée, en plus des concerts, les festivaliers retrouveront une buvette et un stand restauration, un bibliobus avec salon en plein air et de nombreux livres, un "bar à eau" proposé par La Bisontine, et plusieurs quizz et animations sur le territoire avec le stand du Grand Besançon Métropole.

Se rendre au festival de façon écoresponsable

Pour se rendre sur les différents sites, les organisateurs des Mardis des rives proposent des solutions de mobilité douce, pour la plupart avec l’aide de Ginko Mobilités. Par exemple, sur réservation, des navettes gratuites au départ de Besançon seront mises à disposition, de même que des parkings à vélo seront accessibles. Le covoiturage ou le service de transport Ginko Access sont deux autres moyens mis en avant par le festival.