En France, les violences sexuelles en hausse de 9% en février 2024

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié mercredi 6 mars 2024 les derniers chiffres des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en France, portant sur les mois de décembre 2023 à février 2024. La plupart de indicateurs conjoncturels sont en hausse, dont les violences sexuelles.

Chaque quatrième jour ouvré du mois à 8h45, le SSMSI publie une note de conjoncture présentant l’évolution du nombre des principaux crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie au cours du mois précédent.

En février 2024, la plupart des indicateurs conjoncturels des crimes et délits (hors homicides) enregistrent des hausses. L’indicateur des violences sexuelles (+9 %) et celui des vols dans les véhicules (+7 %) sont ceux qui augmentent le plus. Pendant ce mois, les violences sexuelles, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, le nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants et les escroqueries se situent à des niveaux bien supérieurs à ceux d’avant le premier confinement de 2020.

Sur les trois derniers mois (décembre 2023 à février 2024), la quasi-totalité des indicateurs sont en hausse par rapport aux trois mois précédents (septembre à novembre). Les hausses les plus nettes sont observées pour les nombres de mis en cause pour trafic de stupéfiants et pour usage de stupéfiants (+7 % chacun). Les homicides des trois derniers mois sont quasiment stables par rapport aux trois mois précédents.