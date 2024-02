Gérald Darmanin en visite officielle à Besançon ce samedi

Gérald Darmanin se rendra l’après-midi à Besançon. Il devrait se rendre dans le quartier de Planoise où diverses opérations ont été menées depuis le 7 février. Pour rappel, les policiers ont trouvé 10kg d’héroïne, un lance-roquettes, deux fusils d’assaut, des munitions ainsi que 6.000€ dans le cadre du dispositif "place nette". Nous nous étions rendus sur place jeudi matin, lors d’une opération anti-squat.

Pour la Ville de Besançon, les résultats de l’opération qui a eu lieu à Planoise ces trois derniers jours - avec des saisies importantes de drogues et d’armes - démontrent "s’il était nécessaire, qu’il était urgent de renforcer les moyens de la Police Nationale dans la ville de Besançon" : "L’arrivée de moyens supplémentaires, l’engagement des brigades de la Police Nationale, de la Justice, la réorganisation du service de la Police Municipale, la coordination permanente entre les équipes, sur le terrain et au long cours, portent leurs fruits", s'enthousiasme la Ville qui prévient que "l’effort sera poursuivi" pour lutter efficacement contre le trafic et la consommation de drogues.

La Ville indique également que la venue de Gérald Darmanin permettra "d’échanger sur l’annexe du commissariat à Planoise, mais aussi sur les moyens en matière de lutte contre la consommation de drogue, en matière de prévention, d’actions d’accompagnement à la parentalité, de médiation dans l’espace public".

Enfin, elle se doit "prête à construire avec tous les partenaires une stratégie pour que le vivre ensemble, l’égalité des chances progressent dans la ville" : "Ces politiques méritent autant d’investissement et d’attention que la sécurité".

Le programme complet de la visite de ministre de l’Intérieur

13h55 : Arrivée du ministre à la maison de quartier de Planoise, place de l’Ile-de-France à Besançon + accueil républicain suivi d'échanges informels avec des habitants et des acteurs associatifs du quartier de Planoise.

14h40 : Arrivée du ministre de l’Intérieur au commissariat de Besançon + échange avec les policiers sur le bilan et les saisies réalisées lors de l’opération "place nette".