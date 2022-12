Gestion du réseau de chaleur de Planoise : plusieurs partis de gauche demandent une concertation citoyenne

Le conseil communautaire va être amené à se prononcer ce jeudi 15 décembre sur le devenir du réseau de chaleur qui assure le chauffage des 18.000 habitants de Planoise, du CHRU, des lycées et collèges... et qui est appelé à se déployer jusqu’au centre-ville.

Le rapport proposé aux conseillers communautaires prévoit de confier pour 12 ans à une entreprise privée la gestion du réseau (ce qui est déjà le cas actuellement) et une partie des investissements (ce qui ne s’est jamais fait jusque-là).

Plusieurs organisations de la gauche sociale et écologique pensent au contraire que la collectivité est en mesure de reprendre la gestion en régie ou sous une autre forme permettant une gestion publique, "ce qui assurerait la maitrise de l’évolution des prix, de la qualité de la prestation fournie aux utilisateurs et des investissements", expliquent le PCF, La France insoumise, À gauche citoyens! et Ensemble dans un communiqué. "S’ajoute à cela un problème démocratique puisque les élus communautaires semblent, pour la plupart, ne pas bien connaitre le dossier et que les utilisateurs finaux (habitants de Planoise notamment) n’ont pas été véritablement consultés".

Pour "le retrait de ce sujet de l’ordre du jour" du conseil d'agglomération

À l’appel de la CNL (Confédération nationale du logement) et d’organisations politiques, syndicales, associatives, des habitant(e)s de Planoise notamment, les organisations signataires ont constitué un collectif "Pour un Réseau de Chaleur Public et Citoyen" et demandent une consultation préalable des habitants.

"S’agissant d’un problème politique de fond et d’un vrai sujet de démocratie participative", les organisations politiques signataires du communiqué considèrent qu’il est "absolument nécessaire et possible de prendre le temps d’une véritable consultation avant de s’engager définitivement" et demandent "le retrait de ce sujet de l’ordre du jour" du conseil d'agglomération de Grand Besançon Métropole du 15 décembre.