Green Weeks : la galerie Chateaufarine lance une collecte solidaire et écoresponsable à Besançon

Du 16 au 19 avril 2025, le centre commercial Chateaufarine à Besançon invite ses visiteurs à participer à une grande collecte d’objets de maison et de décoration dans le cadre des Green Weeks, un événement dédié à la consommation responsable et à l’économie circulaire.

Dans une démarche engagée pour la réduction des déchets, Chateaufarine donne le coup d’envoi des Green Weeks avec une opération originale : la mise en place d’une collecte d’objets inutilisés. "Cette collecte, dédiée à la réduction des déchets et à la réutilisation, permettra à chacun de participer à une action écoresponsable avant même le début de l’animation Green Weeks", précise le communiqué de presse du centre commercial.

Une boutique éphémère où "tout est donné"

Entre le 16 et le 19 avril, de 11h à 18h, les visiteurs pourront déposer des objets fonctionnels et transportables à la main dans une boutique installée entre Bistr’O Resto et Michel Delgrande. Pour encourager la participation, la galerie propose une contrepartie symbolique : "Pour cinq objets déposés, un bon d’achat de 5 euros* leur sera remis", dans la limite des 500 premiers participants. Les bons seront valables dans plus de 40 boutiques partenaires du programme Prim’Prim’.

À partir du 21 avril, les objets collectés seront proposés gratuitement au public dans une boutique éphémère inédite baptisée ”où tout est donné”. Chaque visiteur pourra y choisir jusqu’à trois articles. Une initiative qui incarne "une belle façon de donner, partager et consommer autrement", selon la direction du centre.

Une programmation verte pendant les vacances

Les Green Weeks se tiendront du 21 avril au 3 mai et proposeront une série d’animations et d’ateliers ludiques et éducatifs autour du thème de la durabilité. Le public pourra participer à des ateliers créatifs, des démonstrations de réparation avec Intersport, ou encore des pauses bien-être orchestrées par Yves Rocher. Le coiffeur Michel Delgrande organisera par ailleurs un don de cheveux au profit de l’association Fake Hair Don’t Care.

Créateurs et artisans locaux seront également à l’honneur. Parmi eux : Les Savons de Val, Mudra ou encore Salut Savon. Plusieurs autres opérations de collecte sont également prévues : appareils électroniques avec Boulanger, vêtements, jouets et jeux avec The Second Life. Les objets non repris seront redistribués à l’association Haut Doubs Repassage.

Infos pratiques :



Green Weeks du 21 avril au 3 mai inclus

Lieu de collecte : La boutique ”où tout est donné ” située entre Bistr’O Resto et Michel Delgrande

Dates de la collecte : du 16 au 19 avril (dépôts possibles jusqu’au 3 mai)

Objets acceptés : objets de déco et maison fonctionnels et transportables à la main

Offre : 5 objets déposés = 5€ en bons d’achat Prim’Prim’ (valables dans plus de 40 boutiques participantes)

Mentions légales : *5€ en bons d'achat dématérialisés Prim Prim offerts pour 5 objets décoration/maison apportés sur la période dans la limite des 500 premiers. Bons valables 1 mois dans les enseignes partenaires du programme Prim’Prim’. Voir liste des boutiques participantes sur le site internet de la Galerie.