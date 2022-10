Grève au sein du groupe Bureau Veritas le vendredi 14 octobre

Les organisations syndicales s’indigent de "la façon scandaleuse dont sont traités les salariés du groupe, alors que la santé financière de l’entreprise est excellente" et cite en exemple "le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de +9,4% avec une marge ajustée de +16% atteignant 802M€".

Le communiqué cite trois épisodes dont les salariés semblent avoir fait les frais : "le covid, la cyber-attaque et l’inflation". Les organisations syndicales rappellent que "les salariés souffrent de plus en plus : brutalité du management, nouvelles organisations et nouveaux outils qui ne fonctionnent pas, explosion des démissions, des burnouts et des arrêts-maladie".

Les syndicats pointent du doigt la politique sociale de l'entreprise

Elles dénoncent également la politique sociale de l’entreprise "issue des directives du groupe d’investissement Wendel qui possède 51,63% des droits de vote du groupe de Bureau Veritas. Wendel, dont le président du Directoire n’est ni plus ni moins que le vice-président du conseil d’administration de Bureau Veritas".

Les syndicats en appellent donc aux 8.300 salariés du groupe répartis sur toute la France à faire Grève ce vendredi 14 octobre.

(Communiqué)