Grève des AED : les internats du lycée Pergaud fermés pendant deux nuits

En raison de la grève le 16 janvier 2025 des assistants d'éducation (AED) et des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) de l’Éducation nationale, les deux internats du lycée Pergaud à Besançon sera fermé pendant deux nuits les 16 et 17 janvier. 400 élèves seront impactés.

L’intersyndicale (CGT éducation, Snes-FSU, Sud éducation) du lycée Pergaud appelle à la grève des AESH et des AED jeudi pour dire ”stop à la précarité” et demander un statut pour les assistants d’éducation. Les syndicats dénoncent ”leur condition travail et de rémunération”. En exemple : ”des contrats d'un an renouvelé ou non par la direction des établissements, un salaire au Smic avec des temps partiels le plus souvent subis, aucune progression de carrière possible, etc.”

Les AED demandent à ce que le temps plein et le CDD de 3 ans deviennent ”la norme”, une revalorisation et une titularisation sous un statut de fonctionnaire au bout de 3 ans d'exercice de la fonction. ”Dans l’attente d’une allocation d’autonomie pour les étudiant(e)s, il faut rendre plus attractive la fonction d'AED pour ces dernier(e)s et permettre un vrai droit à la formation - notamment pour préparer des concours”, explique l’intersyndicale.

Enfin, ”il est plus qu'urgent d'inscrire les AED dans la communauté éducative et de créer un corps d’AED de la fonction publique d’État. Par cette reconnaissance, l'Education nationale, lieu de formation de la jeunesse, offrira enfin des emplois dignes pour une entrée dans la vie active de beaucoup de jeunes”, concluent les syndicats.