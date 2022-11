Grosse opération de contrôle routier à Planoise

Les différents acteurs du réseau Agrilocal se mobiliseront en faveur d’une alimentation saine et locale durant cette 6e édition de la semaine "Au pré de l’assiette". Du 14 au 18 novembre 2022, le Doubs et 26 autres départements mettront en avant leur engagement, et celui de l’association Agrilocal, pour l’accès à une alimentation de qualité et de proximité.