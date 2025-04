Hacking Health Besançon prépare sa 9e édition et renforce son écosystème d’innovation en santé

Le département universitaire de médecine d’urgence (DUMU) de l’UFR des Sciences de la Santé de l’université Marie et Louis Pasteur a organisé en février dernier une masterclass d’exception dédiée à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE). Cet événement a rassemblé des experts de renom et a proposé une approche immersive avec des travaux pratiques et des simulations grandeur nature précise l’université dans un communiqué du 10 avril 2025.