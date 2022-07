Haut-Doubs : connaissez-vous le "Code du bon promeneur" ?

Cet été, le "Code du bon promeneur", panneau ludique listant les bonnes pratiques pour une promenade respectueuse des champs et des troupeaux, va être diffusé aux abords des sentiers touristiques de la Communauté de communes des lacs et montagnes du Haut-Doubs à partir du 26 juillet.

Victime de son succès touristique, la Communauté de communes des lacs et montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) a décidé cette année de faire de la prévention aux abords des champs et sentiers pédestres ruraux. Elle a ainsi privilégié une communication positive et pédagogique en faisant appel au collectif des Producteurs Comtois, composé d’agriculteurs du département, qui avait déjà développé un "Code du bon promeneur" en 2021.



Ces panneaux sont accompagnés d’un QR code menant à la page Facebook des Producteurs Comtois où les pratiques des agriculteurs locaux sont expliquées.

Une vingtaine de panneaux seront installés sur la CCLMHD et d’autres communautés de communes devraient emboîter le pas...