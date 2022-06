Il va faire chaud cette semaine en Franche-Comté !

Ce lundi 13 juin sera la journée la moins chaude de la semaine avec un maximum de 26°C (sous abri) à Thoirette dans le sud du Jura, 24°C cet après-midi à Besançon, Dole, Lons-le-Saunier, 23°C en Haute-Saône ou encore 22°C dans le Haut-Doubs.

Mardi 14 juin, le mercure grimpera malgré un peu de bise l’après-midi. Jusqu’à 29°C sont attendus en plaine, 27°C sur les hauteurs.

Mercredi 15 juin, il fera encore plus chaud : jusqu’à 32°C sont attendus en plaine en Franche-Comté, 28 à 30°C en montagne.

Le journée du jeudi 16 juin ressemblera à celle de la veille avec des températures supérieures à 30°C en plaine et en montagne.

Vendredi 17 juin, le thermomètre affichera entre 30 et 32°C en plaine et entre 28 et 30°C sur les reliefs.

Le week-end s’annonce également chaud : les 35°C sont attendus dans le Jura, 34°C à Besançon et Vesoul, 33°C à Belfort et Morteau, 32°C à Pontarlier.

Les nuits entre vendredi et dimanche devraient être particulièrement chaudes, c’est-à-dire avec des températures supérieures à 20°C, ce qui pourrait entraîner une canicule en plaine.