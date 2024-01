Jeux olympiques et paralympiques 2024 : qui seront les porteurs de la flamme dans le Doubs ?

Avec l’accueil du relais de la flamme, le Département du Doubs s’inscrit dans une double ambition : mettre en avant les atouts et richesses patrimoniales de nos territoires, partager les énergies fondatrices des Jeux olympiques et paralympiques. Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs, annonce par voie de communiqué de presse l’identité des relayeurs, "qui tous représentent, ou sont le reflet, d’une des valeurs du Département" :



Gwendoline Matos et Jean-Claude Thiévent



Tous deux sont parrains de la démarche ”Partageons nos sports” initiée par Département du Doubs et destinée à conforter l’inclusion sociale des personnes handicapées par l’accès à la pratique sportive.

Gwendoline Matos est sportive de haut-niveau en Goalball en équipe de France ; Jean-Claude Thiévent est sportif de haut niveau sélectionné en équipe de France de cyclisme adapté.



Fabrice Guy



Fabrice Guy, originaire du Doubs, spécialiste français du combiné nordique, membre de l’équipe de France, est sacré champion olympique lors des Jeux olympiques d’hiver de 1992 à Albertville. Il fait partie de la promotion 2015 des gloires du sport.



Françoise Streit



Françoise Streit marque par son engagement au sein de l’association Action Philippe Streit : l’énergie d’un territoire au service de l’inclusion économique des personnes en situation de handicap.



Guillaume Pétrequin

Guillaume Petrequin incarne l’engagement par son investissement dans sa commune et au sein du Souvenir Français.

Il est lauréat des Chemins de l’Honneur 2022, prix récompensant chaque année des jeunes Doubiens, âgés de 15 à 25 ans, qui se sont distingués par un acte de bravoure, une action solidaire et bénévole, un engagement pour les autres, un investissement citoyen.

Mylène Dhote

Mylène Dhote, en plus de ses engagements professionnels et familiaux, est lieutenante chez les pompiers. Elle est l’une des trois femmes chefs d’un centre de secours du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) à Mouthe.

Joey Cachet

Joey Cachet a été placée à l’âge de deux ans, prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), et a grandi en famille d’accueil. Elle a eu son bac avec mention très bien et a suivi une formation en langues étrangères appliquées.

Infos +

Étapes de la flamme dans le Doubs :

Pontarlier ;

Chaux-Neuve ;

Gouffre de Poudrey ;

Maîche ;

Montbéliard ;

Baume-les-Dames ;

Besançon (arrivée au parc de la Gare d’Eau)



La Ville de Besançon présentera ses porteurs de la flamme lundi 15 janvier à partir de 16h00.