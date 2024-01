JO 2024 : la Banque populaire BFC lève le voile sur deux de ses porteurs de flamme olympique

Au total au niveau national, les 500 futurs porteurs individuels de la flamme olympique et paralympique ont été sélectionnés par les Banques Populaires parmi 20.264 candidats qui avaient partagé, sur une plateforme dédiée, leur parcours de vie inspirant, tel que leur engagement en faveur d’une société plus solidaire et inclusive, leurs initiatives pour la protection de l’environnement, leurs actions innovantes ou liées au sport.

Ce sont 788 porteurs au total qui sillonneront la France à l’occasion des relais de la Flamme à partir du 8 mai 2024. Pour les sélectionner, ”les Banques Populaires ont tenu à respecter la parité, l’inclusion des personnes en situation de handicap et la représentativité de toutes les générations”, nous explique-t-on dans un communiqué. Pour François de Laportalière, directeur général, ”la BPBFC est heureuse de s’engager dans les relais de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024 et de mettre en lumière à cette occasion celles et ceux qui font la fierté de notre territoire et illustrent dans notre région la réussite et l’énergie d’entreprendre. Nous partageons ces mêmes valeurs avec l’ensemble des futurs porteurs de la Flamme et nous avons hâte de vivre des moments inoubliables à leurs côtés.”

Les deux premiers porteurs individuels de la flamme de la BPBFC

Aurélie Bresson : ”Je suis une entrepreneure engagée, présidente d’une Fondation européenne dédiée au sport féminin, mais je suis surtout une militante reconnue pour l’égalité dans le sport. Je souhaite porter la Flamme car c’est tout un symbole pour moi de le faire dans ma région, ma ville natale, en cette année des premiers Jeux Paritaires de l’Histoire. Cette flamme porte les valeurs que je défends depuis de nombreuses années égalité, inclusion, paix et vivre ensemble.”

Jean-Philippe Girard : ”Je suis entrepreneur depuis plus de 35 ans et fais du sport au quotidien. Je suis passionné de haute montagne et de randonnée. Je préside l’association « Audace d’Entreprendre de 10 à 70 ans » qui œuvre à booster la création et la reprise d’entreprises, ainsi que le rebond en cas d’échecs, ce sur un plan régional et national.”