Journée mondiale pour le don du sang : 11 occasions de donner en Bourgogne Franche-Comté

L’été est une période délicate pour les réserves de produits sanguins. Avec cette trêve estivale, l’EFS doit se priver de collectes en campus ou en entreprises qui généralement lui apportent 15 à 20% de ses dons annuels alors même que les besoins des patients et malades restent constants. Cet été s’annonce d’autant plus particulier que l’actualité sportive est très chargée...

Après l’Euro de football et le Tour de France qui risquent de détourner les citoyens du don de sang, un autre événement majeur viendra perturber la collecte de sang, notamment en région Île-de France : la France accueille les Jeux olympiques et paralympiques, un événement extraordinaire qui aura un impact sur la disponibilité des donneurs et l’organisation des collectes.

L’organisation de la collecte de sang en France repose sur la solidarité entre régions et si tout au long de l’année 20% des dons récoltés en Bourgogne Franche-Comté sont envoyés à la cellule nationale de régulation, cette proportion risque de croitre cet été. C’est donc dès aujourd’hui qu’il faut mobiliser pour le don de sang, afin que le niveau des produits sanguins soit suffisant dès le début de l’été.

Onze occasions supplémentaires de tendre le bras dans la région

En Bourgogne-Franche-Comté, en plus des collectes habituelles au plus proche des citoyens, onze jours de collecte supplémentaires sont organisés et 2.320 rendez-vous ouverts pour permettre au plus grand nombre de venir donner. Au programme, de nombreuses surprises et animations, rendues possibles par la générosité des partenaires locaux, pour proposer un moment festif aux donneurs.

À Nevers :

Lundi 10 et mardi 11 juin, de 12h à 18h

Délégation militaire, 9 sq. de la résistance

300 RDV à pourvoir

Caricatures, tatouages éphémères, candy-bar et granités

À Besançon :

Mardi 11 et mercredi 12 juin, de 11h à 19h

Kursaal, place du théâtre

480 RDV à pourvoir

Massages, impressions 3D, démonstration de flamenco, exposition scientifique ...

À Mâcon :

Mercredi 12 juin, de 11h à 18h

Salle du conseil, mairie

120 RDV à pourvoir

Caricatures, danse, échasses et massages des mains ...

À Dijon :

Jeudi 13 et vendredi 14 juin de 11h à 18h30

Auditorium de l’Opéra, 11 bd de Verdun

800 RDV à pourvoir

Bar à sirops, tatouages éphémères, magicien, animations musicales, massages, visites de l’Opéra (sur inscription) ...

À Châlon :

Vendredi 14 juin de 10h à 18h

Colisée, rue d’Amsterdam

150 RDV à pourvoir

Caricatures, animations musicales, casino ...

À Sens :

Vendredi 14 juin de 10h à 18h

Maison du don, av. Pierre de Coubertin

100 RDV à pourvoir

Caricatures et personnalisation de totebags ...

À Belfort :

Vendredi 14 juin, de 11h à 18h

Salle des fêtes, place de la République

210 RDV à pourvoir

Jeux en bois géants, baby-foot, exposition scientifique, impressions 3D, photobooth ...

À Auxerre :

Samedi 15 juin, de 8h30 à 16h30

Maison du don, 2 bd de Verdun

160 RDV à pourvoir

Massages et tours de magie ...

Beaucoup d’autres collectes sont organisées chaque semaine dans la région, à retrouver sur le site ou l’application Don de sang !

Infos +

Donner son sang ou son plasma, ça se prépare

Pour donner son sang, il faut :

se sentir en forme

avoir entre 18 et 70 ans

peser au moins 50 kg