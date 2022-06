Organisée dans le monde entier afin de promouvoir les valeurs olympiques - bouger, apprendre et découvrir -, la Journée Olympique "Terre de Jeux" sera organisée mardi 21 juin au complexe sportif Michel Vautrot (Malcombe) à Besançon.

La Ville de Besançon, entourée de ses partenaires, l’USEP 25 et le Comité Régional Olympique et sportif Bourgogne–Franche-Comté, accueilleront alors 450 élèves de 18 écoles élémentaires bisontines. Le jeune public participera ainsi aux animations sportives et culturelles imaginées par le mouvement sportif local.

Membre de l’équipe de France de Basketball et 4e aux Jeux Olympiques de Tokyo, Mamignan Touré est la marraine de cette action bisontine. Elle sera présente toute la journée aux côtés des élèves.