La 7e édition de la campagne de prévention des feux de forêt a commencé : rappel des bons gestes

La 7e édition de la campagne annuelle de prévention des feux de forêt et de végétation a démarré progressivement depuis le 8 mai 2024 et s’amplifie en juin jusqu’à la fin de l’été.

En 2022, les feux ont détruit plus de 70.000 ha de forêts et de végétation dans l’Hexagone, dont près de la moitié en Gironde et dans les Landes. Après cette année d’une intensité exceptionnelle, l’année 2023 a été caractérisée par un nombre de feux de forêt et de végétation 1,5 fois supérieur à la moyenne 2006-2021 mais une surface brûlée légèrement inférieure à la moyenne. Cela témoigne de l’efficacité des moyens de lutte contre les feux naissants, ainsi que de l’enjeu d’améliorer en continu la prévention et de développer la culture du risque. En effet, 9 feux sur 10 sont d’origine humaine.

Avec le changement climatique, le risque d'incendie s’amplifie et s’étend progressivement à la quasi-totalité du territoire métropolitain. Il est donc impératif de poursuivre le développement de la culture du risque sur l’ensemble du territoire.

C’est pourquoi, pour 7e année consécutive, la campagne de prévention a pour objectif de diffuser et faire connaître sur l’ensemble du territoire hexagonal et de la Corse les bons réflexes à adopter face au risque de feux, tant pour veiller à ne pas en être la cause que pour s’en protéger.

Elle vise quatre enjeux principaux :

faire connaître les bons réflexes pour éviter les feux de forêt et de végétation et s’en protéger ;

développer une culture du risque auprès du grand public ;

protéger les espaces naturels et des zones habitées ;

se préparer et s’adapter au changement climatique.

Le renouvellement de cette campagne permet de poursuivre le développement de la culture du risque face aux feux de forêt et de végétation.

Rappel des bons gestes

L'année 2024 sera marquée par la tenue des Jeux olympiques et paralympiques 2024, entraînant une forte affluence touristique estivale sur l’ensemble du territoire. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle à chacun les bons comportements à adopter :

Vous êtes fumeur ? Jetez vos mégots dans des cendriers.

Vous coupez de la végétation dans votre jardin ? Mettez vos déchets verts à la déchetterie.

Vous aimez les feux d’artifice ? Laissez les professionnels les organiser pour le plaisir de tous, renseignez-vous auprès de votre préfecture car les feux d’artifice peuvent être interdits pendant les périodes de risque.

Vous organisez un barbecue ? Faites-le chez vous ou dans un espace dédié sur une terrasse et loin des broussailles qui peuvent s’enflammer et jamais en pleine nature.

Vous bricolez en plein air ? Pensez à débroussailler votre jardin avant l’été. Travaillez loin des espaces sensibles afin de les protéger des étincelles et prévoyez un extincteur pour éteindre le feu immédiatement.

Vous stockez du bois ou du gaz en extérieur ? Éloignez-les des murs de votre maison et si possible mettez-les dans un abri fermé.

En complément de la campagne, Météo-France diffuse quotidiennement la météo des forêts, dispositif destiné à informer les résidents et les touristes sur le danger de feux sur l’Hexagone et la Corse. Cette information est établie à partir des prévisions de plusieurs paramètres météorologiques qui influencent le départ et la propagation des feux : pluie, humidité de l’air, température, force du vent et état de sécheresse de la végétation.

Suivre la météo des forêts

La météo des forêts est disponible chaque jour en fin d’après-midi sur le site meteofrance.com et l’application mobile de Météo-France pour les deux prochains jours, sous la forme de deux cartes. Le niveau de danger de feux est précisé par département avec une échelle à 4 niveaux : faible (vert), modéré (jaune), élevé (orange) et très élevé (rouge).

La météo des forêts a pour objectif de permettre à chacun d’adopter les bons réflexes au quotidien pour éviter les départs de feux. Des messages de prévention rappellent comment éviter les imprudences et les comportements dangereux.

Pendant les périodes à risques, les préfectures peuvent, de plus, prendre des mesures de limitation des activités.

(Communiqué)