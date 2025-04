La Banque alimentaire déménagera de Besançon à Thise en fin d’année

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a lancé une nouvelle édition de l’enquête ”Sans domicile” afin de mieux comprendre la situation et mieux connaître des personnes en grande précarité. Cette opération statistique, menée en partenariat avec la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, se déroule du 31 mars au 5 juillet 2025 dans plus de 100 agglomérations françaises, dont Belfort, Chalon-sur-Saône et Dijon.