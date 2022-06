La Bourgogne-Franche-Comté, 9ème destination des camping-caristes cet été 2022

Ce baromètre a été réalisé du 26 avril au 3 mai 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 4.000 camping-caristes français. Il porte sur leurs destinations de vacances de juin à septembre, le nombre de nuits prévues, leurs critères de choix touristiques, l'impact du prix du carburant sur leurs séjours, les préférences en termes de destinations, et leur budget prévisionnel.

Les conclusions

Cet été, 82% des camping-caristes annoncent vouloir passer leurs vacances en France contre 98% l'an dernier, une évolution qui s'explique par la levée des contraintes sanitaires et une hausse des voyages à l'étranger. En effet, 37% des camping-caristes vont voyager à l'étranger contre 22% l'été dernier. La priorité accordée à la France s'explique par la baisse du pouvoir d'achat (35%), la fidélité à la destination (12%) et la volonté de soutenir les commerçants et contribuer à la reprise économique (16%).

Au palmarès des régions françaises

La Bourgogne-Franche-Comté s'annonce comme la 9ème destination des camping-caristes avec 4% des intentions de vacances, derrière les Pays de la Loire (6,8%), la Normandie (7%), l'Auvergne-Rhône-Alpes (12,4%), la Nouvelle-Aquitaine (16,5%), l'Occitanie (14,7%), et la Bretagne (18,4%).

La Bourgogne-Franche-Comté devrait bénéficier d'environ 1 million de nuitées. Les camping-caristes affichent leur préférence pour le Jura (31,6%), devant le Doubs (18%), la Côte-d'Or (15%), la Saône-et-Loire (10%), la Nièvre (7,5%), l'Yonne (7,2%), la Haute-Saône (6%) et le Territoire de Belfort (4,6%).

Prix du carburant

82% des camping-caristes estiment que la hausse du prix du carburant va être un frein dans leurs déplacements. Plus de la moitié des sondés envisagent de rester plus longtemps sur la même aire d'accueil, 41% ont prévu de faire moins d'étapes durant leurs vacances, tandis que 16% vont rester dans leur région de résidence.

Mois préférés

Les camping-caristes envisagent de partir majoritairement en septembre (65%) et en juin (64%) . Les intentions de départ en juillet (46%) et août (47%) sont moins importantes. Les camping-caristes préfèrent éviter la foule.



Durée de séjour

Les camping-caristes partiront majoritairement plus de quatre semaines cet été.



Un enjeu économique de plus de 1,3 milliard d'euros

L'étude fait ressortir une prévision de 24,5 millions de nuits entre juin et septembre 2022. L'apport économique des camping-caristes à l'économie française au cours de la saison estivale est ainsi estimé à plus de 1,3 milliard d'euros. En effet, un couple de camping-caristes dépense en moyenne 56€ par jour, 44€ pour les acteurs économiques locaux et 12€ pour l'hébergement.

(Communiqué)