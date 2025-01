La cancoillotte part à l’assaut de l’Hexagone

Après l’obtention de son IGP il y a bientôt trois ans, la cancoillotte a connu en six ans une évolution de ses ventes de 19%. Aujourd’hui la spécialité fromagère de Franche-Comté compte bien poursuivre sur sa lancée et partir à la conquête de toutes les cuisines de l’Hexagone grâce à une campagne de communication enrichie.

Qu’elle soit élaborée dans une ferme ou dans les ateliers d’une fromagerie, au fil des siècles le processus de fabrication de la cancoillotte est resté inchangé. Elle est soumise à des règles de fabrication strictes et précises fixées dans un cahier des charges qui définit l’ensemble des procédés de production de l’origine du lait à la mise en pot.

Fruit d’un travail de sept années, la cancoillotte a obtenu sa reconnaissance en Indication géographique protégée (IGP) le 20 mai 2022. Véritable fierté pour la filière, cette obtention vient faire écho à l’un des objectifs principaux de l’association de promotion de la cancoillotte (APC) : ancrer cette production ancestrale dans sa région d’origine.

Une zone géographique dont les frontières s’étendent hors de Franche-Comté

La zone géographique de production est bien marquée, située en Franche-Comté (Doubs, Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort) mais également dans certaines communes de l’Ain, de la Côte d’Or, de la Haute-Marne, de la Saône-et-Loire et des Vosges.

Plus de 2 ans après cette distinction, qui asserte ainsi la qualité et le savoir-faire de fabrication, de la cancoillotte, le président de l’APC Didier Humbert, dresse un état des lieux : "L’obtention de l’IGP a été assurément un vecteur de croissance pour la cancoillotte et cet impact est encore notable en 2024. À la fois sur la fierté des franc-comtois, la notoriété au national, les ventes mais également sur l’évolution de la filière. En effet, 3 nouveaux producteurs de Cancoillotte se sont installés depuis ces deux dernières années et d’autres sont à venir. L’acquisition du label IGP mais aussi l’important travail des producteurs et de la filière ne sont pas étrangers à ce développement que connaît la spécialité fromagère".