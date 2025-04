La Cour des comptes rend son rapport sur l'impact des retraites sur l'économie

Ce rapport fait suite à une première étude présentée en février, où la Cour avait notamment établi des prévisions de déficit du système des retraites, qui devrait atteindre 6,6 milliards d'euros en 2025, se "stabiliserait" jusqu'en 2030 environ, puis se dégraderait à environ 15 milliards à horizon 2035 et 30 milliards en 2045.

Selon les indications données début mars au Parlement par le président de la Cour, Pierre Moscovici, ce second rapport "à forte dimension européenne" s'intéressera notamment à l'effet du système des retraites sur "les dynamiques d'emploi et de compétitivité". La Cour souhaite "documenter les effets de l'augmentation du taux d'emploi", et "étudier les effets de son augmentation", avait expliqué M. Moscovici.

Les conclusions présentées ce jeudi aux syndicats

L'institution doit présenter ses conclusions jeudi après-midi aux cinq partenaires sociaux participant encore à la concertation (Medef et CPME pour le patronat, CFDT, CFTC et CFE-CGC côté syndical). L'Unsa, qui n'avait pu obtenir de participer à la concertation, sera présente également, a-t-elle confirmé à l'AFP.

Lâchés par les syndicats CGT et FO, et par les artisans de l'U2P côté patronal, les "cinq" tentent de s'accorder sur une "note d'objectifs" symbolisant leur volonté d'avancer ensemble avec une certaine autonomie vis-à-vis du cadrage initial fait par Matignon. Mais cette négociation semble difficile. Selon des sources concordantes patronales et syndicales, le Medef essaie d'obtenir une assurance explicite qu'aucune hausse de cotisations ne pourra résulter de la concertation en cours. Les syndicats se refusent à la donner pour garder suffisamment ouvert le champ des discussions.

Après la séance de jeudi, les discussions doivent être consacrées au financement du système des retraites lors des trois prochaines séances hebdomadaires. En mai, est envisagée une nouvelle séance sur les questions d'égalité femmes-hommes, avant ensuite d'entrer dans le dur et de tenter de cristalliser un projet d’accord.

(AFP)