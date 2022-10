La Fédération régionale des travaux publics et Pôle emploi BFC veulent « favoriser les embauches » 

Le secteur des travaux publics, fortement dépendant de la commande publique, est impacté aujourd’hui par un ensemble de mutations liées en particulier aux transitions numérique, écologique et énergétique, dont il est un acteur incontournable. Dans le même temps, il doit faire face à une pyramide des âges vieillissante et à des besoins de main d’œuvre importants dans de nombreux métiers.

Dans ce contexte, le partenariat entre la FRTP et Pôle emploi BFC vise un triple objectif :

Faire connaitre les besoins en recrutement des entreprises des Travaux Publics auprès des demandeurs d’emploi

Former et insérer les demandeurs d’emploi dans les métiers des Travaux Publics

Promouvoir les métiers des Travaux Publics

La volonté commune des signataires est notamment de "renforcer le travail en commun entre leurs réseaux respectifs, au plus près des besoins des entreprises, afin de faciliter, notamment le partage d’information sur les métiers et leurs spécificités locales", souligne Pôle emploi.

"Notre profession souffre parfois d’une mauvaise image, à tort !"

Cette coopération se traduira notamment par la mise en place de référents travaux publics, au niveau le plus pertinent, la fiabilisation des informations des demandeurs d’emploi, l’identification des compétences transférables afin d’élargir les recrutements à des candidats venant de secteurs différents en mobilisant si nécessaire les dispositifs de formation du secteur.

Pour Vincent Martin, président de la FRTP BFC, "les entreprises de travaux publics en Bourgogne Franche-Comté recrutent et à tous les niveaux ! Elles sont prêtes à former les salariés ! Notre profession souffre parfois d’une mauvaise image, à tort ! Elle porte des valeurs fortes et permet de belles évolutions de carrière. Il faut le faire savoir et nous sommes convaincus que Pôle Emploi BFC nous accompagnera dans la promotion de nos beaux métiers.

Michel Swieton, directeur régional de Pôle emploi BFC précise que "Pôle emploi se mobilise aux côtés des professionnels des travaux publics pour agir contre les difficultés de recrutement. Le secteur des travaux publics propose des emplois, et la profession a toujours autant besoin de nouveaux talents dans tous les corps de métiers. Notre rôle est essentiel pour attirer différents profils vers ce secteur."