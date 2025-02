La FNSEA-JA remporte les élections des chambres d’agriculture en Bourgogne-Franche-Comté

Les élections générales des membres des chambres d'agriculture se sont tenues du 15 janvier au 31 janvier 2025. Les résultats du scrutin pour les différents collèges ont été proclamés ce jeudi 6 février dans les préfectures et sans surprise ce sont les Jeunes agriculteurs et la FNSEA qui arrivent en tête des élections au niveau national y compris en Bourgogne-Franche-Comté.

À l’échelle nationale, ce sont plus de 80% des chambres d’agriculture départementales qui ont été remportées par les Jeunes agriculteurs et la FNSEA. Un résultat qui "reflète le sérieux et la détermination avec lesquels nous avons géré les Chambres d'agriculture depuis six ans et mené la campagne pendant plusieurs semaines" a déclaré à l’issue des résultats la FNSEA/JA dans un communiqué.

Pour la chambre interdépartementale d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort, sur le collège 1 des chefs d’exploitation et assimilés, la FNSEA/JA obtient 15 sièges devant la coordination rurale avec deux sièges et la confédération paysanne, 1 siège.