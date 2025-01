La Franche-Comté en vigilance jaune neige et verglas dès minuit

Météo France a placé en vigilance jaune neige et verglas les quatre départements de Franche-Comté de minuit jusqu’à 12h00 ce vendredi 17 janvier 2025.

"Les températures seront négatives au lever du jour avec de possibles gelées blanches. Entre le milieu de nuit et le début de matinée, sous les brouillards de petites et faibles bruines sont possibles. Des brouillards givrants sont attendus et peuvent donner des dépôts de givre rendant localement les chaussées glissantes", nous est-il précisé par la Préfecture du Jura.

Rappel aux usagers concernant la neige et le verglas :

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :