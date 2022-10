La Pive lance une nouvelle application pour payer avec son smartphone

"Cette application de paiement sur smartphone, créée par un collectif d’informaticiens français, permet de faire ses achats en monnaie locale encore plus aisément", explique Marie-Odile Crabbé-Diawara,co-présidente de La Pive. L’App’Pive va permettre à tou·tes les Francs-comtois·es de payer dans les commerces du réseau de La Pive en quelques secondes, avec leur smartphone. «

Il suffit d’ouvrir l’application, de sélectionner le nom du commerçant, de taper le montant et de valider avec son code : c’est un jeu d’enfant » décrit Fabrice Laurent, trésorier bénévole et usager de la Pive.

"Dans le contexte actuel de crise économique et écologique, L’App’Pive va permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent passer à l’action d’utiliser beaucoup plus facilement la monnaie locale de Franche-Comté, la Pive : pour soutenir l’économie de proximité et avoir l’assurance que notre argent reste sur le territoire", résume Baptiste Billot, coordinateur de La Pive.

En test depuis juin, elle sera lancée officiellement lors de la Fête de la Pive samedi 15 octobre 2022, Place de Lattre de Tassigny à Besançon, en présence des professionnels du réseau et des élus.

Pour faciliter les paiements en pives

Aujourd’hui, lorsqu’on veut utiliser des pives, il faut se rendre dans un comptoir d’échanges, muni d’espèces ou d’un chèque, pour convertir ses euros en pives. Au nombre de 35 sur le territoire, ces comptoirs ne sont pas toujours proches de chez soi ou ouverts aux heures qui nous conviennent. "Penser, avant de faire ses courses, à retirer de l’argent et aller l’échanger en pives n’était pas toujours évident : maintenant je peux créditer mon compte depuis chez moi", explique Anthony, usager de la Pive. L’App’Pive permettra de changer ses euros en pives directement de son smartphone.

Du côté des professionnels, l'utilisation de la monnaie papier ne permet pas des échanges aussi fluides que souhaités. Aujourd’hui, 90% des paiements entre professionnels se font par virement : L’App’Pive répond à ce besoin : "Pour moi, c’est plus simple de faire un virement en pives à mes fournisseurs, plutôt que de penser à préparer une enveloppe de pives lors de la livraison", témoigne Thomas, gérant de Bières Et Caetera. C’est également un nouveau moyen de paiement sans frais bancaire pour eux.

Côté usagers, ce nouveau moyen de paiement devrait faciliter l’usage et la circulation des pives avec quatre fonctionnalités depuis leur smartphone :

Changer ses euros en pives

Régler ses achats en pives y compris en centimes

Envoyer de l’argent aux autres usagers de la pive

Géolocaliser les commerçants et structures acceptant la pive.

Quels sont les commerces qui acceptent la Pive ?

Pour se restaurer :

ARCHIPEL DU SOLEIL : restaurant et traiteur indonésien - 7 rue du Pautet, 70000 Noroy le Bourg, sur réservation

BLEU DE SAPIN : restaurant - 7 rue Richebourg à Besançon

CASINNE : restaurant - 132 Grande Rue à Besançon, du mercredi au vendredi, midis et soirs

LE CAFÉ DES PRATIQUES : café / resto végétarien et fait maison - 105 bis rue de Belfort à Besançon

LE CALICE ENCHANTÉ : café / resto médiéval - 9 rue Peclet à Besançon

LE PIXEL : café / resto culturel - 1 Avenue Arthur Gaulard à Besançon

LE TANDEM : bistrot / boudoir, culturel et alternatif - 16bis Quai Vauban à Besançon

Pour acheter à boire et à manger :

BIÈRES ET CÆTERA : cave à bières artisanales - 12 rue Luc Breton à Besançon

LA CAVE AUX FROMAGES : épicerie fine - 2 rue Gustave Courbet à Besançon

DAY BY DAY : épicerie vrac - 42 rue Battant à Besançon

LA FERME DES CRAMAILLOTS : Vente directe à la ferme – Viandes, huiles & graines - 1 Chemin de la Croix 70170 Vauchoux

LES JARDINS DE MONTRINSANS : légumes bios - Route de Malpas 25160 Labergement Sainte-Marie

LE VRAC : épicerie sans emballage - 4 rue de la préfecture à Besançon, du lundi au samedi 9h à 19h30

TARRABIO : épicerie Bio - 13 Faubourg Tarragnoz à Besançon, du lundi au samedi 10h à 19h30 / dimanche 10h à 13h

Pour faire des cadeaux artisanaux :

AMPHIPHILE : savonnerie artisanale - 6, route des Landettes 25240 Reculfoz et sur les marchés

GRANANA BOUT DE TISSU : créations couture à Besançon et sur les marchés

JOLIES BOUCLES : créations de boucles d’oreilles dans plusieurs magasins de créateur(ice)s à Besançon, Ornans et Lons-le-Saunier et sur les marchés

MARIE-ANGE HUET : artiste céramiste - 8 rue Rivotte à Besançon

PAR CI PAR NA : boutique de créateur·ices locaux - 62/64 rue de Vesoul à Besançon

POUSSE LUNE : artisan du cuir à Besançon et sur les marchés

Pour prendre soin de (son chez) soi :

ELECBIONDE : Electricien, expertise des ondes électromagnétiques - 5 rue de la sablière, 25 370 Hôpitaux Neufs

MYRIAM PAWLY : naturopathe - 45 Chemin des Journaux à Besançon

THOMAS KERN : architecte designer - 28 rue Chifflet à Besançon

Pour se divertir :