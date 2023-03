La région Bourgogne-Franche-Comté ouvre le débat sur l’égalité professionnelle

Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, et Laëtitia Martinez, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'égalité réelle et de la laicité ont présenté la 5ème édition du "Printemps de l'égalité", vendredi 3 mars. L'objectif de cette édition : faire avancer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions.

Créé en 2019 par la région Bourgogne-Franche-Comté, le Printemps de l'égalité est organisé dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Cette démarche a pour but de valoriser des actions qui démontrent que l'égalité peut être possible dans n'importe quel domaine. L'occasion d'inciter les individus à progresser dans leur champ d'action et d'agir à leur échelle. Cette année, la priorité est donnée à l'égalité professionnelle, à travers les enjeux d'orientation et de mixité des métiers.

Plusieurs évènements seront organisés au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté :

Le salon "explore les métiers" le 15 et 16 mars à Dijon.

Les forums de la mixité des formations à Besançon, Vesoul et Belfort, le jeudi 9 mars.

Le festival « Elles chantent, composent, dirigent... » à la Cité de la voix de Vézelay, du 10 au 26 mars.

Les ateliers de sensibilisation des salariées en insertion à Franois et Pontigny.

Le lancement régional des semaines de sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat.

La table ronde sur les inégalités femmes-hommes à Dijon et en Bourgogne-Franche-Comté au CHU de Dijon durant le mois de mars.

L'événement de clôture sera organisé le 1er juin à Nevers en présence de Laêtitia Martinez et Patrick Molinoz, vice-présidentes de la Région, en partenariat avec Numeum, l'organisation professionnelle de l'écosystème numérique, représentée par Delphine Morandet, responsable de Femmes et numérique en Bourgogne-Franche-Comté.

Info +

En 2022, des lycéens s'étaient mobilisés et avaient organisé des événements pour que l’égalité devienne réelle entre les femmes et les hommes. La Région avait financé et encouragé ces initiatives.