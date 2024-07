La Région renouvelle son partenariat avec EDF pour un territoire décarboné

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Luc Remont, PDG d’EDF, ont renouvelé ce mois de juin 2024 leur coopération pluriannuelle en faveur de la transition énergétique et écologique, du développement de l’emploi, de l’économie et de l’innovation en Bourgogne-Franche-Comté, dans la continuité de la convention signée en 2018.

Cette signature marque pour Marie-Guite Dufay "une nouvelle étape et doit permettre d’unir nos forces pour orienter, convertir et adapter nos territoires à l’impératif de planification et transition écologiques. Il comprend par ailleurs de nouveaux engagements sur la formation, afin d’agir mutuellement sur les besoins de compétences pour opérer ce virage", précise-t-elle.

La Région et EDF affichent ainsi leur volonté commune de poursuivre leur coopération pour promouvoir le sujet de la transition énergétique et écologique auprès des collectivités et entreprises du territoire. Pour rappel, la transition énergétique est une des priorités de la Région qui a pour ambition de devenir à terme une "région à énergie positive qui mise à la fois sur la sobriété, l’efficacité et les énergies renouvelables".

7.000 collaborateurs d’EDF engagés en Bourgogne-Franche-Comté

Pour Luc Remont, président-directeur général d’EDF, la Bourgogne-Franche-Comté "peut compter sur les 7.000 collaborateurs d’EDF engagés sur le territoire pour l’accompagner en mettant à sa disposition leurs expertises reconnues en matière de production d’électricité bas carbone, de solutions d’efficacité énergétique et de décarbonation de l’industrie".

D’une durée de trois ans, la convention couvre l’ensemble des champs nécessaires à l’atteinte de la neutralité carbone de la Bourgogne-Franche-Comté en 2050 et s’articule autour de cinq axes :

Décarbonation des bâtiments,

Développement de la production locale d’énergies renouvelables,

Contribution au dynamisme industriel de la région et soutien aux innovations,

Renforcement des filières de formation industrielles et techniques,

Renforcement des coopérations régionales sur les thèmes d’intérêt commun.

Chaque axe fait l’objet d’un suivi des actions entre la Région et EDF.