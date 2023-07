Un vice-président de Bourgogne Franche-Comté en Ukraine pour créer un partenariat

Patrick Molinoz, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’Europe, de l’international, du numérique, de l’export et de l’innovation, se rend à Vinnytsia (Ukraine) ce mercredi 19 juillet et jeudi 20 juillet 2023.

Le vice-président a prévu de rencontrer les autorités régionales et municipales de Vinnytsia, visiter un centre de formation et une entreprise agroalimentaire et d'aborder les modalités permettant d’engager un partenariat de long terme.

"Le choix de cet Oblast s’est notamment fondé sur le fait que le pôle de compétitivité Vitagora a engagé des échanges avec cette région dès avant la crise Covid", précise la Région.

"Le marché ukrainien offre et offrira des perspectives très intéressantes pour nos acteurs économiques"

Patrick Molinoz indique au-delà du partenariat institutionnel la question de l’engagement d’entreprises de Bourgogne-Franche-Comté pour la reconstruction de l’Ukraine, qui a vocation à rejoindre l’Union européenne dans les meilleurs délais, sera également abordée. "Comme le souligne l’ambassadeur d’Ukraine en France, le marché ukrainien offre et offrira des perspectives très intéressantes pour nos acteurs économiques", assure-t-il.

Cette mission est donc une étape préalable avant la probable signature d’un partenariat formel entre la Bourgogne-Franche-Comté et Vinnytsia d’ici la fin de l’année.

Pour mémoire, la Région Bourgogne-Franche-Comté a renouvelé en 2023 une aide financière à l’Ukraine et continue de soutenir les initiatives publiques et privées allant en ce sens. Par ailleurs, le 20ème anniversaire du partenariat quadripartite Bourgogne-Franche Comté-Rhénanie Palatinat- Bohême centrale-Opole permettra, en octobre prochain, "d’évoquer les modalités mises en œuvre par chacun en soutien à l’Ukraine", nous indique-t-on.