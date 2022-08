La rentrée des classes, ça se passe chez Boulanger à Besançon !

PUBLI-INFO • À quelques jours de la rentrée, c’est le moment de s’équiper pour affronter une nouvelle année remplie d’expériences et de nouveau défis. Dans votre magasin Boulanger à Chateaufarine, retrouvez un large choix de smartphones, d’ordinateurs et tablettes, mais aussi d’appareils électroménagers pour une vie plus pratique ! Découvrez également les nouveaux services Boulanger pour consommer mieux…

Communiquez sans vous ruiner !

À la rentrée, on en profite pour redémarrer l’année avec du bon matériel… Et ça commence avec un bon smartphone pour communiquer partout, tout le temps et rester connecté pour ne rien rater ! Le magasin Boulanger à Besançon propose une vaste gamme de smartphones toutes marques répondant à tous les besoins et à toutes les envies. Du simple téléphone au plus sophistiqué et au plus performant, de 69,90 à 1.700 euros, il y en a pour tous les budgets !

Le rayon propose également de nombreux accessoires pour prendre soin de votre appareil et le personnaliser…

Rendez-vous en magasin pour faire votre choix !

Pour travailler partout !

Pour cette rentrée 2022, vous pouvez compter sur Boulanger pour vous équiper en produits informatiques : ordinateurs fixes ou portables, claviers, souris, casque audio… Profitez de cette période pour vous rééquiper en appareils performants et être à la pointe de la technologie ! De ’ordinateur le plus plat au plus léger en passant par le plus simple tout en étant le plus efficace… Vous trouverez forcément ce qu’il vous faut grâce à une gamme de prix adaptée à toutes les bourses et tous les besoins. N’oubliez pas les accessoires utiles à sécuriser vos appareils !

Livraison gratuite à partir de 300 euros d’achats

Équipez votre intérieur !

La rentrée est l’occasion de s’équiper pour le travail, l’école, mais aussi pour à la maison ! Votre magasin Boulanger propose un grand choix d’appareils électroménagers pour répondre à tous les besoins et à toutes les envies, que vous viviez dans un studio d’étudiant, dans un plus grand appartement ou une maison familiale : lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur, cave à vin, lave-vaisselle, congélateur, plaque de cuisson, four, … C’est le moment de vous rendre la vie plus simple en profitant des offres de la rentrée chez Boulanger.

Demandez conseil dans votre magasin !

Deux nouveaux services pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée !

Chez Boulanger, on participe à consommer mieux et à préserver la planète en réduisant les déchets à travers deux nouveaux services ultra pratiques et pro-environnementaux.

Boulanger Infinity, pour réparer vos appareils au lieu de les jeter

Avec Boulanger Infinity, profitez d’une réparation illimitée de vos appareils achetés chez Boulanger ou ailleurs, quelle que soit leur date d’achat. En cas de panne, la réparation est tout inclus et sans frais. En cas d’appareil non réparable, bénéficiez d’un bon d’achat pour vous rééquipement chez Boulanger. Dans les trois univers « électroménager », « image et son », « multimédia », la liste des produits couverts par la garantie Boulanger Infinity est longue...

Grâce à trois formules d’extension de garantie au choix, vous pouvez couvrir un, deux ou les trois univers, de 9,99 euros/mois à 19,99 euros/mois.

Pour en savoir plus, rendez-vous en magasin ou sur www.boulanger.com/boulanger-infinity

Vendez vos appareils à Boulanger

Labellisé Action Planète, ce service Boulanger lancé le 27 juin dernier vous propose de donner une seconde vie à vos appareils de type smartphones, tablettes, Macbook et consoles de jeux. Pour cela, Boulanger vous rachète vos appareils ! Les conseillers Boulanger vous accompagnent de A à Z dans l’estimation de votre appareil. Trois minutes suffisent et vous repartez immédiatement avec votre carte cadeau ! Il est également possible de profiter de ce service en ligne.

Infos pratiques