La voiture de Apple Maps de passage à Besançon

Du 8 au 22 juillet 2023, à la Citadelle de Besançon, se déroule le chantier de jeunes organisé par la Ville de Besançon et l’association le Club du Vieux Manoir, qui cordonne des chantiers depuis plus de soixante-dix ans. Cette septième édition permet à des jeunes volontaires de découvrir les richesses de la Citadelle, du patrimoine de la Ville et de ses alentours.