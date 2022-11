L’allocation de soutien familial revalorisé de 50% dès novembre 2022

Cette allocation passe de 122,93€ à 184,41€ par mois et par enfant lorsqu’il est élevé par un seul parent. Lorsqu’un enfant est recueilli et l’un ou les deux parents ne participent pas aux frais d’éducation, l’ASF passe de 163,87€ à 245,80€ par mois et par enfant.

Près de 800.000 familles sont concernées par l’allocation de soutien familial en 2022. Elle est versée par la Caisse d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole (MSA).

Ce supplément d'allocation de soutien familial (ASF) ne sera pas pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité.