Laurent Croizier dénonce "le climat de violence installé par La France Insoumise"

Lundi 13 février, deux députés, l'un de la France Insoumise et l'autre du Rassemblement National ont été exclus de l'Assemblée Nationale en raison de leurs comportements et de l'outrance de leurs propos envers le ministre du travail, Olivier Dussopt. Le député de la circonscription du Doubs, Laurent Croizier, condamne fermement ce climat de violence installé par La France Insoumise à l’Assemblée nationale. Selon lui, "chaque séance marque une escalade dans l’hystérisation des débats, et dans le déshonneur de ce parti politique".

Le député juge que le conflit permanent, l’invective, l’outrance discréditent l'institution. Il estime que "le débat démocratique appelle à la responsabilité, à la dignité et au respect". Laurent Crozier a pour autant ajouté qu'il ne banalisait pas les idées des partis populistes extrémistes : "l’extrémisme de gauche comme de droite, s’est toujours illustré par la violence, l’outrance et le mépris des règles démocratiques !", a-t-il conclu.