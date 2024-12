Laurent Perraut, le nouveau chef de la police du Doubs

L’Union départementale des associations familiales du Doubs et Familles Rurales de la Fédération du Doubs a récemment consacré une enquête au budget des fêtes de fin d’année. De cette enquête, il ressort plusieurs comportements différents. Certaines personnes anticipent leurs dépenses et respectent un budget fixé à l’avance tandis que d’autres dépensent sans compter ou n’ont, au contraire, aucune dépense consacrée aux cadeaux faute de pouvoir d’achat insuffisant. Et vous, quel est votre budget cadeaux cette année ?