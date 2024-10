Le 45e salon de l’habitat à Besançon est ouvert

PUBLI-INFO • La traditionnelle Grande Braderie de Besançon est de retour pour animer le centre-ville les vendredi 11 et samedi 12 octobre 2024. Cet événement incontournable accueillera plus de 200 commerçants, sédentaires et non sédentaires, qui proposeront une large gamme de produits à découvrir ou à redécouvrir.