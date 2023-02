Le CHU de Besançon proposera des formations de massages destinés aux enfants malades

Depuis leur création il y a 4 ans, les Massages Magiques ont été adoptés par de nombreux praticiens. Selon le docteur Béatrice Pellegrino issu du CHI de Poissy, ces massages "permettent aux infirmières et aux auxiliaires de ne pas être uniquement dans le soin technique mais dans la prise en charge globale de l’enfant ; ce que nous défendons maintenant depuis longtemps en pédiatrie".

Ainsi, la fondation forme gratuitement les soignants des services hospitaliers, qui forment à leur tour les familles, en leur offrant les boites de jeu, pour des moments de répit, d’apaisement et de renforcement des liens. Dans le cadre de cette opération, 10 établissements hospitaliers supplémentaires vont être formés tels que l’Hôpital d’Enfants de Margency Croix-Rouge française, le CH Victor Dupouy à Argenteuil, le CH de Versailles, l’Hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, ou le CHU de Caen... A date, ce seront donc près de 50 centres hospitaliers qui auront été formés aux Massages Magiques en France.

Les Massages Magiques : une réponse à la douleur par la douceur

Les Massages Magiques ont été conçus et initiés par un groupe de professionnels de soin médical et paramédical. Ils se concrétisent par des gestuelles simples, réconfortantes et ludiques, imaginés pour apaiser les enfants atteints de cancer et recréer du lien avec leurs parents et l’équipe soignante. Leur conception repose sur les bénéfices reconnus du toucher et des massages : réduction du stress, de l’anxiété, de la douleur, amélioration de la qualité de vie et de l’état physique et émotionnel.

Les yeux de panda, les pattes de papa ours, le petit escargot... en empruntant les codes des comptines, les Massages Magiques constituent des supports pour apprendre les gestes qui soulagent aux enfants, à leur famille mais aussi au personnel soignant. Ces Massages sont disponibles sous forme de boites de jeux distribués gratuitement aux hôpitaux et aux familles, d’une application, et d’un livre grand public édité par les éditions Marcel & Joachim.

Info +

La Fondation La Roche-Posay, sous l’égide de la Fondation de France et en partenariat avec l’ONG Childhood Cancer International, a pour vocation de contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants atteints de cancer et de leur famille, en luttant notamment contre leur isolement.

La Fondation mène ses propres programmes et soutient financièrement les actions d’un grand nombre d’associations comme l’UNAPECLE, Tout Le Monde Contre le Cancer, Sourire à la Vie ou encore La Ligue contre le Cancer. Elle a apporté son soutien en 2022 à Tout le Monde contre le Cancer pour l’organisation des « Escales ».