Le colonel Montet prend ses fonctions à la tête de la gendarmerie du Doubs

Elodie Montet a officiellement pris ses fonction le 15 septembre 2025 lors d’une cérémonie dans les jardins du château de Vaire. Elle succède au colonel James.

À la tête de la gendarmerie du Doubs, le colonel Élodie Montet dirige désormais 600 gendarmes et avec un appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Parmi ses priorités, on retrouve la lutte contre les stupéfiants : "Dans le Doubs, on est particulièrement confrontés aux stupéfiants, c’est un sujet prégnant, très prégnant et la configuration transfrontalière n’est pas étrangère", précise-t-elle.

Âgée de 45 ans, mariée et mère de trois enfants, Élodie Montet a alterné postes de terrain, missions internationales et fonctions en administration centrale. Avant de rejoindre le Doubs, elle était notamment conseillère gendarmerie auprès de l’OTAN en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle.