Le colonel Montet prend ses fonctions à la tête de la gendarmerie du Doubs

À la tête de la gendarmerie du Doubs, le colonel Élodie Montet dirige désormais 600 gendarmes et avec un appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Parmi ses priorités, on retrouve la lutte contre les stupéfiants : "Dans le Doubs, on est particulièrement confrontés aux stupéfiants, c’est un sujet prégnant, très prégnant et la configuration transfrontalière n’est pas étrangère", précise-t-elle.
Âgée de 45 ans, mariée et mère de trois enfants, Élodie Montet a alterné postes de terrain, missions internationales et fonctions en administration centrale. Avant de rejoindre le Doubs, elle était notamment conseillère gendarmerie auprès de l’OTAN en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle.
Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.