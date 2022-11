Le contrôle technique des deux-roues réinstauré par le Conseil d'État

Comme chaque année, au 1er novembre, à l'occasion de la Toussaint, de nombreuses personnes se rendent dans les cimetières pour fleurir et entretenir les sépultures de leurs défunts. D'autres encore se recueillent sur le lieu où les cendres de leurs proches ont été dispercées. Tout dépend de la volonté de la personne disparue qui, avant son décès, peut choisir entre crémation et inhumation. Si, en France, le premier choix est de plus en plus fréquent, les avis restent partagés. Et vous, qu'en pensez-vous ?