Le Crédit Agricole accompagne les projets de transition énergétique de la région

Le Crédit Agricole en Bourgogne-Franche-Comté, représenté par les quatre Caisses régionales de la région, met à disposition 23 ingénieurs conseils et des instruments financiers spécifiques pour accompagner en proximité les projets de transition énergétique des acteurs du territoire.

Le Crédit Agricole enrichit son accompagnement des acteurs du territoire avec des pôles d’expertise dédiés pour les conseiller.

23 ingénieurs conseils EnR répartis sur tout le territoire régional

Quatre pôles d’expertise avec vingt-trois spécialistes sont au service des entreprises, professionnels, agriculteurs et collectivités publiques pour faciliter leurs projets de transition énergétique.

Ce dispositif s’appuie sur trois atouts majeurs :

la connaissance fine de nos territoires, des enjeux, des projets et des acteurs locaux par les Caisses régionales,

l’expertise d’ingénieurs sur les sujets de transition énergétique,

les synergies avec les filiales spécialisées du Groupe Crédit Agricole.

Cette expertise s’appliquera aux domaines suivants :

la trajectoire de décarbonation,

les réseaux de chaleur et de froid,

le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité)

l’agrivoltaïsme

la méthanisation et l’hydrogène

la mobilité verte.

Un accompagnement global en proximité : conseil, financement et investissement

Avec pour ambition d’être partenaire et facilitateur des acteurs du territoire pour leur transformation énergétique, le Crédit Agricole en Bourgogne-Franche-Comté propose un accompagnement global en proximité (du conseil au financement et à l’investissement). Ces services innovants visent à aider les acteurs locaux à définir leur stratégie de transition énergétique et à concrétiser les solutions adaptées à mettre en œuvre.

De plus, les Caisses régionales du Crédit Agricole apporteront leur capacité à accompagner en financement et en investissement les projets de leurs clients à des conditions compétitives.

"Dans cette phase d’accélération, il est nécessaire d’élargir notre accompagnement en internalisant de nouveaux métiers et en chaînant les étapes du conseil en transition pour faciliter la réussite des projets des acteurs du territoire" estime le CA BFC.

(Communiqué)