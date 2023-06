À l’arrivée des beaux jours, l’été étant bientôt là, il serait tentant de vouloir élaguer quelques branches d’arbres afin de gagner un peu de lumière et profiter plus longtemps des rayons du soleil. Pourtant, l’office français de la Biodiversité (OFB), recommande d’éviter de tailler ses haies et d’élaguer les arbres entre le 15 mars et le 31 juillet… mais pour quelle raison au juste ?