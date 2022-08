Le palmarès du 31e concours de l'AOP Morbier

Après travail et délibération, les 30 jurés ont attribué la médaille d’Or à la Coopérative de Grande Rivière (Jura).

Palmarès du 31e concours interprofessionnel du Morbier

Le concours était présidé par un grand défenseur des produits sous signes de qualité, Claude Vermot-Desroches, président d’une organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn Monde) et ancien président du Comité interprofessionnel de gestion du Comté (CIGC).

"Ce fut un honneur de présider le concours du Morbier cette année. Ancien producteur laitier pour l’AOP Comté et l’AOP Morbier, j’ai un attachement très fort avec le Morbier (…) Une belle variété de 34 fromages a été présentée. Cela nous prouve l’engagement et la fierté des acteurs de la filière, et aussi le reflet d’une production artisanale au lait cru, avec un terroir et une diversité de savoir- faire." Claude Vermot-Desroches, Président du Jury

Sous sa présidence, les 30 juges dont 5 techniciens du CTFC (centre technique des fromages comtois) ont pu apprécier la forme de la meule, le croûtage, la raie noire, la pâte et le goût.