Le primeur Fabrice André des Halles Beaux-Arts mise sur la qualité gustative de ses produits

Présent depuis 27 ans à Besançon, Fabrice André tient son stand de fruits et légumes et distille ses précieux conseils et sa bonne humeur du mardi au dimanche dans son allée des Halles Beaux-Arts à Besançon. C’est notre commerce Bezac Kdo du mois d’avril 2023.

Déjà présent sous les anciennes halles de la place de la Révolution, Fabrice André est désormais installé dans les Halles Beaux-Arts. Situé à la sortie (ou à l’entrée, selon le côté par lequel on entre dans les halles), son stand coloré et odorant ne passe pas inaperçu et propose une centaine de fruits et légumes ainsi que quelques dérivés.

Parmi eux, on retrouve des fruits secs "et moelleux" tient à préciser le primeur, mais aussi des jus de fruits de la marque Kookabarra produits près de Cavaillon. Ceux-ci ont l’avantage d’être réalisés "grâce à un procédé qui leur confère une date limite de consommation de plus d’un an" sans en altérer la qualité. Le commerçant a également développé son activité autour de l’olive et propose enfin des confitures. Un projet est d’ailleurs en préparation avec un producteur local qui, "avec la matière qu’on lui fournit réalise des choses gustativement très bonnes et d’une excellente qualité".

L'intermédiaire entre producteurs et consommateurs

S’il se décrit comme un revendeur, Fabrice André est surtout l’intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Toujours disponible pour ses clients, il trouve une bonne partie de ses produits au marché d’intérêt national Lyon-Corbas, mais travaille également en direct avec plusieurs producteurs situés dans la Drôme, le Vaucluse, Tarascon ou encore les coteaux lyonnais. "Il ne s’agit pas de grosses exploitations mais elles privilégient la qualité" nous explique-t-il.

La "qualité gustative" c’est d’ailleurs ce que recherche en priorité Fabrice André qui ne présente sur son étale que des produits qu’il a lui-même validé, "je goûte tout ce que j’achète" nous confie le primeur. Pour cela, il n’hésite pas à effectuer en moyenne 600 km par trajet pour rencontrer et se fournir auprès des producteurs avec lesquels il aime travailler.

"Consommer intelligemment"

En ce moment, si vous vous rendez sur son étale, le commerçant vous conseillera d’ "essayer de consommer intelligemment en adaptant les quantités et en privilégiant au maximum les produits de saison" même "si parfois, certains sont tellement bons qu’on les fait durer un peu plus longtemps"… C’est le cas par exemple des clémentines d’Israël que ses clients s’arrachent encore.

Mais en ce moment, ce sont surtout les fraises du Vaucluse qui ne restent pas longtemps sur l’étable. "Elles me viennent d’un petit producteur qui les fait pousser en pleine terre et non pas en hors sol", un élément qu’il estime "assez rare aujourd’hui" pour mériter d’être signalé. D’ici quelques semaines, les cerises prendront elles-aussi leur place sur le stand du primeur.

S’il a adhéré à l’opération des Bezac Kdo, Fabrice André le dit d’emblée, c’est avant tout pour "promouvoir le commerce du centre-ville bisontin et participer aux actions de dynamisation". D’ailleurs, il trouve que les clients sont sensibles à la démarche et aux avantages que cela génère. Selon lui, "avec le cumul de la carte client roi, pour 70€ d’achats, les clients obtiennent environ 19% de remise". Une réduction appréciable en pleine période d’inflation.

Idée recette, proposée par Fabrice André :

Oeuf cocotte aux morilles et asperges

