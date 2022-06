Le risque allergique reste élevé en Bourgogne-Franche-Comté

Les personnes atteintes du "rhume des foins" devraient être moins gênées actuellement. En effet, nous traversons une semaine de canicule marquée par des températures très élevées pour la saison et une sécheresse particulièrement importante. Les pollens de graminées prédominent dans l’air, mais leur taux et leur agressivité diminuent.

Le conseil ATMO de la semaine : Si vous êtes allergiques aux pollens, éviter un grand écart de température entre la voiture et l’extérieur

Infos +

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur 6 sites (Besançon, Dijon, Montbéliard, Auxerre, Nevers et Chalon-sur-Saône). Le Risque allergique lié à l'exposition aux pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés, combinés aux observations du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Basé sur une échelle de 0 (nul) à 3 (élevé), cet indice caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet de prendre les dispositions nécessaires.