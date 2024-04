Le salon Micronora fêtera ses 75 ans, ”l’heure du renouveau”

Cette année, le salon Micronora sera marqué par un renouveau avec notamment le bureau de l'association renouvelé et une exposition qui retracera l’histoire de l’évènement ”Des savoir-faire horlogers aux technologies du futur” sera proposée le temps du salon et aura vocation à voyager. Mais les rendez-vous incontournables de Micronora restent au programme avec notamment le Zoom, des conférences, le Micro-Nano Event et le concours des Microns d’Or.

Fanny Chauvin, directrice de l'évènement, a indiqué que "les deux ans - entre les deux éditions de Micronora - sont passés très vite, parce que l'équipe récente a dû reprendre le fonctionnement du salon et l'organisation" et a expliqué "j'ai dû appréhender notre eco-système plutôt local pour penser à l'avenir de l'association ; j'ai été embauché pour poursuivre les éditions du salon, mais aussi pour dynamiser l'association ; et pour ce faire, j'ai dû appréhender l'éco-système pour éviter de refaire ce qui existait déjà." La nouvelle directrice a rappelé le rôle de Micronora : "notre raison d'être aujourd'hui est de fédérer un éco-système microtechnique et territorial afin d'impulser le dynamisme et accroître les possibilités des microtechniques."

Le Zoom sur ”les microtechniques intelligentes”

Un espace d’animation dédié permettra de valoriser l’innovation adapté aux PME et grands groupes et aidera les visiteurs et les exposant à anticiper les évolutions technologiques.

Des démonstrations seront présentées ainsi que des pièces encore peu connues. Des travaux de recherches porteurs d’avenir pour les industriels seront mis en avant. Le tout en ”faisant passer des message objectifs aux industriels”, précise Benoit Gauthier, co-responsable du Zoom.

Les principaux axes du Zoom sont : des capteurs intelligents, gagner de la productivité par la métrologie, des contrôles intelligents, des machines-outils plus efficientes, de l’intelligence dans la conception et la simulation, la réalité virtuelle et augmentée, et la contribution de la recherche.

Exposition ”Des savoir-faire horlogers aux technologies du futur”

Avec le concours de Monique Gosselin, Micronora présentera pour la première fois une exposition dédiée à l’histoire du salon. Avant d'être Micronora, le salon existait déjà. En 1949, une première édition orientée horlogerie s'est tenue à Besançon. Le salon aura donc 75 ans en 2024.

Et en 1954, les premiers statuts de l’association Micronora ont été formalisés. Privée de la célébration de son cinquantenaire pour cause de pandémie, le salon souhaite que l'édition 2024 soit l'occasion de rayonner davantage. Cette édition sera également ”l'heure du renouveau”. L'exposition retracera chronologiquement le parcours du salon et de l'association devenus Micronora en 1969. Elle mettra en avant les périodes charnières, les personnalités qui ont permis la naissance et le développement du salon, les réalisations exemplaires qui ont posé les fondements du Micronora d’aujourd’hui, le développement des technologies et des métiers, la présentation de ce qui a été fait et présenté et qui très souvent a été précurseur ou annonciateur d'innovations (Zoom) et un regard vers le futur.

Quelques dates :

1949 - 1954 : Salon national de l'horlogerie et des Industries Comtoises

1954 : Assemblée générale constitutive de l'association qui "a pour but d'organiser chaque année à Besançon le Salon international de l'horlogerie."

1954 - 1968 : Salon international de l'horlogerie

1969 : Salon international de l'horlogerie et de ses techniques microtechniques

Changement de dénomination de l'Association

1970 - 1974 : Micronora - Salon international dses techniques horlogères et micromécaniques

1976-1978 : Micronora - Salon international des techniques de précision

1979 - 2022 : Micronora - Salon international des microtechniques

2000-2022 : les années techno

2024 - aujourd hui : Micronora - Salon international des microtechniques et de la précision

2024 et après...

Les conférences :

Ouverture du salon sur le thème des risques systémiques et des stratégies de résilience ;

Laser : les procédés de transformation de la matière par laser

Micro-nanotechnologies : les technologies émergentes applicables à l’industrie ;

Industrie 4.0 ;

Microetechniques intelligentes

Sessions de pitch

Les autres rendez-vous