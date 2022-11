À l’occasion du jumelage entre la ville de Besançon et la ville de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, Hugo Mathieu, chef de l’hôtel restaurant et spa "Le Sauvage" ainsi que Philippe Roy, dirigeant de "Aux Doux Fournils", boulangeries réputées pour leur gâteau au fromage du Haut-Doubs, ont été invités à représenter la gastronomie française et franc-comtoise au salon Plaza Culinaria, du 11 au 13 novembre.

Plaza Culinaria est un salon de dégustation et de vente, le plus important d'Allemagne. Décrit comme "une foire de l'expérience", il donne l'opportunité aux visiteurs d'éveiller leurs cinq sens : le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l’ouïe avec des stands culinaires et culturels.

L’occasion pour les deux invités de mettre en avant les fameux gâteaux au Comté et au Mont d’Or, sous forme de tartines avec un jambon cru du Haut-Doubs ou un jambon blanc, accompagné d’un verre de Chardonnay Vieilles Vignes du vignoble Guillaume, basé à Charcenne.

Les festivités se déroulent du 11 au 13 novembre, à seulement deux heures de Besançon.