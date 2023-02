Le site des Andiers à Besançon accueille 439 mètres de haies champêtres

Pas moins de 600 arbres et arbustes vont ainsi permettre de protéger les sols, les cultures et de préserver la biodiversité. Treize essences différentes composeront ces haies : Alisier blanc, Amélanchier, Argousier, Baguenaudier, Cerisier de Sainte-Lucie, Cornouiller sanguin, Coronille des jardins, Epine-Vinette, Erable champêtre, Nerprun purgatif, Noisetier, Troène commun et Viorne lantane.

Des bénéfices multiples grâce aux haies

Les haies abritent les cultures du vent et augmentent les rendements en réchauffant l’air durant l’hiver. Elles stockent également l’eau lors des périodes de fortes chaleurs favorisant la pollinisation et limitant le ruissellement et l’érosion des sols. Elles contribuent à les enrichir en matières organiques et en azote et fournissent un habitat naturel à la vie sauvage.

La quasi-totalité des plants choisis proviennent de la marque Végétal Local, propriété de l'Office français de la biodiversité qui assure la traçabilité et la provenance des végétaux sauvages, depuis le prélèvement durable des graines en milieu naturel jusqu'à leur commercialisation dans leur région d'origine. Ces végétaux sélectionnés contribuent à la restauration et au bon fonctionnement des écosystèmes. Depuis 2017, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté œuvre à l'émergence et la stabilisation de cette filière. Le soutien technique de France Nature Environnement a donc été sollicité pour la plantation des nouvelles haies.

Info +

L’opération, d’un montant prévisionnel de 4964 €, est cofinancée par l’Etat dans le cadre du Plan de relance (87%) et par Grand Besançon Métropole (13%).