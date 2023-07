Le soleil s'impose en Bourgogne-Franche-Comté du 17 au 21 juillet...

Lundi 17 juillet

Météo France présage des jours ensoleillés avec un début de semaine placé sous des températures estivales. L'après-midi, elles seront comprises entre 23 et 27 °C dont 25 °C à Besançon. Un ciel dégagé qui devrait se poursuivre jusqu'au lendemain matin.

Mardi 18 juillet

Du soleil et quelques nuages seront à prévoir pour la majorité de la région. Dans l'après-midi au Nord, des orages devraient se manifester dans le ciel. Côté températures, elles seront comprises entre 17 et 20 °C et iront jusqu'à 33 °C à Thoirette. Les Bisontins pourront profiter des températures annoncées à 28 °C. La nuit sera calme et agréable.

Mercredi 19 juillet

Le soleil régnera dans la région avec des températures prévues entre 18 et 22 °C. L'après-midi, les rayons de soleil se poursuivront avec des températures allant jusqu'à 29 °C à Thoirette. Météo France prévoit 27 °C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier. La nuit sera un peu plus fraîche avec des températures qui descendront à 14 °C à Pontarlier et Morez.

Jeudi 20 juillet

Une nouvelle fois, cette journée sera en faveur du soleil dont les températures seront comprises entre 15 et 18 °C. L'après-midi, quelques nuages viendront se glisser au Nord de la région avec des températures prévues entre 23 et 26 °C. Météo France annonce 26 °C à Besançon et Dole. Dans la soirée, les nuages s'étendront à l'Est et au centre de la région avec des températures entre 21 et 27 °C.

Vendredi 21 juillet

Si le soleil ne devrait pas céder sa place dans la région, il devrait être accompagné de quelques nuages. Au Nord, la pluie viendra s'ajouter au tableau avec des températures entre 16 et 19 °C prévues sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Même discours pour l'après-midi : Météo France prévoit un temps nuageux mais ensoleillé. Côté températures, il fera entre 22 et 26 °C dont 25 °C à Besançon. La nuit sera calme et laissera entrevoir de belles perspectives pour le week-end.