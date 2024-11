Le tutorat santé de Besançon organise des partiels blancs

Au total, près de 600 étudiants en "parcours accès santé spécifique" (PASS) et 350 étudiants en "licence accès santé" (LAS) se rassembleront pour une ultime répétition avant leurs partiels officiels.

"Après des mois d’efforts intensifs, ces examens blancs permettent aux étudiants de s’entraîner dans des conditions identiques aux épreuves officielles, en suivant des QCM rédigés et validés par leurs enseignants", est-il indiqué.

Ces examens concernent les parcours en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, métiers de la rééducation, et sciences infirmières.

Le tutorat se compose de 62 aidants sont mobilisés pour aider les étudiants en PASS et LAS. "Sa mission première est de garantir l’égalité des chances, indépendamment des origines sociales des étudiants, en proposant un accompagnement gratuit et accessible à tous. Là où certaines écoles préparatoires privées exigent des frais élevés, le Tutorat Santé Besançon rend ses services entièrement gratuits", nous est-il précisé.

Remarque : Conscient de la pression ressentie en cette période intense, le Tutorat Santé Besançon veille à instaurer une atmosphère décontractée et conviviale. C’est dans cet esprit que le thème Disco a été choisi pour 2024 ! Les étudiants pourront ainsi décompresser entre les épreuves, entourés de décors inspirés des années 70 et d’animations ludiques et colorées.