Législatives 2024 : le parti d'extrême droite Reconquête ne propose aucun candidat dans le Doubs

Fabrice Galpin, qui avait été candidat pour les élections législatives en 2022, ne sera pas candidat en 2024. ”Je pense que l’union des droites est quelque chose qu’il fallait faire, je pense que Eric Ciotti a eu beaucoup de courage, moi, aujourd’hui, je travaille pour une seule chose : c’est la survie de la France, conserver nos traditions, conserver notre façon de travailler, nos terroirs, en gros, notre bien-vivre français.” Et d’ajouter : ”toutes les querelles qui se passent en haut, ce n’est pas ma tasse de thé ; j’ai l’impression que cette querelle c’est l’amant, la femme et la maîtresse et je ne suis pas en politique pour ça.”

Pour autant, le délégué départemental reste, à ce jour, au parti Reconquête.