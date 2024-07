Législatives : Daniel Roy (Les Républicains) ne donne "aucune consigne de vote" et répond à Benoît Vuillemin

Accusé d’avoir "fait le jeu des extrêmes" par Benoît Vuillemin, Daniel Roy a, à son tour répondu au "représentant battu de l’ancienne majorité macroniste". Le maire adjoint de la commune de Malbrans a réaffirmé le besoin pour "la droite républicaine" d’être "représentée sur cette circonscription où elle a une histoire". Et malgré les 7,5% obtenu lors du premier tour, Daniel Roy s’est dit "fier, avec mon suppléant, du score obtenu dans un contexte difficile. Il démontre que nous ne sommes pas en voie d’effacement".

Quant aux propos tenus par Benoît Vuillemin à son encontre dans un communiqué du 2 juillet et envers les autres membres régionaux du parti Les Républicains, ils reflètent "le désarroi d’un résultat qui n’est pas à la hauteur de ses ambitions mais dont il est seul comptable", a commenté Daniel Roy. "Candidat du respect, du bon sens et de la fidélité à des valeurs, je condamne les excès auxquels il cède. Insultant et méprisant, il démontre qu’il n’était pas digne de la fonction à laquelle il prétendait", a-t-il ajouté dans son communiqué.

Rappelant qu’un "choix engageant l’avenir de notre pays" est sur le point de se décider, Daniel Roy appelle au "besoin de calme et de sang-froid" et non pas "d’exacerber les tensions politiques au prétexte de frustration personnelle". Raison pour lesquelles, il invite les électeurs de la deuxième circonscription à "trancher, en conscience, pour le 2ème tour" et s’abstient de donner une quelconque consigne de vote méprisée selon lui des concitoyens. "Un candidat n’est pas propriétaire des voix de ses électeurs. Je ne donne donc aucune consigne de vote", a-t-il conclu.