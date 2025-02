Les cigognes de retour en Bourgogne Franche-Comté : un spectacle à signaler auprès de la LPO

La migration des cigognes est un rendez-vous annuel bien connu des naturalistes et des passionnés d’ornithologie. En traversant la région, ces oiseaux emblématiques témoignent de l’importance des couloirs migratoires qui jalonnent la France. La Bourgogne Franche-Comté, avec ses vastes plaines et ses zones humides, constitue un territoire stratégique pour leur halte.

Selon la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Bourgogne Franche-Comté, les signalements se multiplient depuis le début de l’année.”Depuis la mi-janvier, de nombreux habitants du territoire nous partagent leurs observations de cigognes”, indique l’association dans un communiqué.

Une invitation à la participation

Pour mieux comprendre les flux migratoires de l’espèce, la LPO BFC encourage les habitants à signaler leurs observations. Chaque contribution permet d’affiner les connaissances sur les itinéraires empruntés par les cigognes et sur les facteurs qui influencent leur parcours. Une simple photo, un message indiquant le lieu et l’heure d’observation peuvent apporter des données précieuses aux chercheurs et aux bénévoles de l’association.

Cette démarche citoyenne s’inscrit dans une dynamique plus large de suivi et de préservation des espèces migratrices. Face aux défis posés par les changements climatiques et la modification des habitats naturels, l’observation de la migration des cigognes permet d’évaluer l’état des populations et d’anticiper d’éventuelles menaces pesant sur leur cycle de vie.

Alors, ouvrez l’œil et préparez vos jumelles : les cigognes sont de retour, et avec elles, une part de la magie du printemps qui approche...