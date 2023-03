Les étudiants de Bourgogne-Franche-Comté invités à débattre sur la vie étudiante de demain

Organisées par l'université de Bourgogne-Franche-Comté et le Crous en partenariat avec la région académique de Bourgogne-Franche-Comté et la région, ces rencontres mobiliseront l’ensemble des acteurs et des établissements d’enseignement supérieur du territoire.

En automne dernier, une enquête web avait été menée sur les habitudes et conditions de vie des étudiants durant leurs études. Près de 11.500 étudiants avaient répondu au formulaire. Grâce à ces journées, les étudiants auront l’occasion de travailler en ateliers sur les thématiques révélées par leurs réponses dans l’enquête.

Voici les quatre thématiques régionales :

La vie sur le site d’études

L’engagement étudiant

La santé et le bien-être

La communication et l’accès à l’information

Les cinq "Rencontres vers le futur/ Imaginer la vie étudiante de demain" seront organisés à :

Montbéliard le 16 mars - L’Axone

Bassin étudiant Nord Franche-Comté : Belfort, Montbéliard et Sevenans.

Axes spécifiques : Mobilité, restauration, animation étudiante, villes d’études.

Bassins étudiants : Autun, Chalon-sur-Saône, Cluny, Le Creusot, Mâcon, Montceau-les-Mines.

Thématiques spécifiques : Mobilité, espaces de convivialité, engagement associatif, villes d’études.

Axes spécifiques : mobilité, communication liée à la vie étudiante, villes d’études.

Bassins étudiants : Besançon, Dole, Vesoul et Lons-le-Saunier.

Axes spécifiques : Logement, emploi et ressources, mobilité, restauration, villes d’études.

Bassin étudiant de Dijon.

Axes spécifiques : Logement, mobilité, restauration, espace solidaire (ressourcerie, épicerie sociale,

bouquinerie...).

D’autres axes, spécifiques aux différents bassins étudiants, ont été identifiés et viennent compléter les 4 axes régionaux. Au cours de chaque journée, les étudiants seront accompagnés dans leurs réflexions par une équipe

d’experts.

Des pass pour les Eurockéennes de Belfort à gagner

Le programme de chaque journée permettra aux participants d’apporter leur contribution au projet de vie étudiante du territoire. Les étudiants seront accompagnés dans leurs réflexions par une équipe d’experts. En vue de faciliter leur participation, les déplacements et la restauration des étudiants seront organisés et pris en charge, et une attestation de présence justifiera leur absence dans leurs établissements respectifs.

Souhaitée sous le signe de la réflexion et de la convivialité pour imaginer la future vie étudiante en Bourgogne-Franche-Comté, chaque journée permettra à chaque étudiant participant de tenter de gagner par tirage au sort deux pass 4 jours pour le Festival les Eurockéennes de Belfort 2023, partenaire de cette concertation étudiante régionale (10 pass pour l’ensemble des 5 journées).

L'objectif : créer un schéma territorial utile et utilisable

La démarche de concertation des étudiants du territoire, mise en œuvre par et pour les étudiants, est engagée dans le cadre du futur Schéma territorial de la vie étudiante (STVE). Ce travail permettra d’identifier les attentes des étudiants et d’imaginer les actions à mettre en place pour y répondre au mieux. L’ensemble des acteurs, établissements et collectivités, pourra se référer à la synthèse qui sera faite et aux spécificités émanant des différents territoires.

Pour formaliser cet outil stratégique, un comité de pilotage de 26 membres a établi une feuille de route et validé une méthodologie d’élaboration en deux étapes : une phase de concertation (enquête, entretiens individuels, assises) et une phase de définition de la stratégie vie étudiante 2024-2029.

L'objectif est de répondre collectivement aux attentes des étudiants en consolidant l’ensemble de la réflexion dans un schéma territorial utile et utilisable par les différents partenaires dans le cadre de leurs schémas locaux respectifs.

Infos pratiques :

Pour s'inscrire à l'une des cinq journées : www.ubfc.fr/rencontresvieetudiante2023/